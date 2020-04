Coronavirus, Germania: “Epidemia sotto controllo, contagio governabile” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il ministro della Salute Jens Spahn ha parlato del Coronavirus in Germania, sottolineando come le misure per contrastare i contagi siano efficaci. BERLINO – Fin da subito i dati della Germania su contagi e vittime del Coronavirus sono apparsi stupefacenti rispetto a praticamente il resto del mondo. E a oggi, dopo settimane, le percentuali parlano chiaro: la mortalità del Covid-19 in terra teutonica non va oltre il 3% sul totale dei contagiati. Le parole del ministro Spahn “Le misure per contrastare il Coronavirus fin qui adottate hanno avuto successo e l’esplosione del contagio è attualmente governabile“. Così ha dichiarato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, sottolineando che in Germania sono stati fatti finora 1,7 milioni di test: i casi di Covid-19 sono risultati 133.830 e 3.868 i decessi registrati. ... Leggi su newsmondo Coronavirus Germania : 4.093 morti - 138.135 casi/ Berlino riapre i luoghi di culto?

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Germania : “Pandemia sotto controllo”. 140mila morti nel mondo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. In Germania : “Pandemia sotto controllo”. 140mila morti nel mondo (Di venerdì 17 aprile 2020) Il ministro della Salute Jens Spahn ha parlato delinlineando come le misure per contrastare i contagi siano efficaci. BERLINO – Fin da subito i dati dellasu contagi e vittime delsono apparsi stupefacenti rispetto a praticamente il resto del mondo. E a oggi, dopo settimane, le percentuali parlano chiaro: la mortalità del Covid-19 in terra teutonica non va oltre il 3% sul totale dei contagiati. Le parole del ministro Spahn “Le misure per contrastare ilfin qui adottate hanno avuto successo e l’esplosione delè attualmente governabile“. Così ha dichiarato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn,lineando che insono stati fatti finora 1,7 milioni di test: i casi di Covid-19 sono risultati 133.830 e 3.868 i decessi registrati. ...

TgLa7 : #coronavirus La #Germania estende il divieto di eventi pubblici su larga scala fino al 31 agosto - DPCgov : #Coronavirus #16aprile Rientra oggi in Italia il primo dei pazienti trasferiti in Germania grazie alla CROSS, la ce… - Linkiesta : I cinque Stati in testa sono Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. Nella classifica europea, l'Italia… - _Libertario_66 : RT @colvieux: Io penso che per seguire la pancia e la paura stanno creando uno stato di #polizia con cittadini simili a quelli della #ddr,… - news24_napoli : Palù: “Il Coronavirus non ha interesse ad essere letale. Italia e… -