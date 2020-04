Coronavirus: Gallera, ‘sì a manifestazioni di interesse per altri test sierologici’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Regione Lombardia “non ha alcuna esclusiva con nessuno” sui test sierologici. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, in audizione in consiglio regionale della Lombardia. “Aria (l’agenzia regionale per gli acquisti, ndr) – dice l’assessore – sta uscendo con una manifestazione di interesse: in attesa di una gara nazionale, tutti coloro che hanno test che danno una certa performance per l’immunizzazione parteciperanno. Noi non abbiamo mai avuto rapporti esclusivi con nessuno sui test: l’unico di cui avevamo evidenza era quello della Diasorin”. Ma oggi, ribadisce, “usciamo con una manifestazione di interesse per cui qualsiasi nuovo operatore che faccia test sierologici possiamo ingaggiarlo”. E ancora: “Avremo bisogno di farne tanti. Siamo 10 mln di ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Gallera - ‘in ospedale Fiera 12 pazienti - a disposizione per trasferimenti’ (2)

Coronavirus : Gallera - ‘ora 42 laboratori - possibili 12-13mila tamponi al giorno’

Coronavirus : Gallera - ‘in ospedale Fiera 12 pazienti - a disposizione per trasferimenti’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Regione Lombardia “non ha alcuna esclusiva con nessuno” suisierologici. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio, in audizione in consiglio regionale della Lombardia. “Aria (l’agenzia regionale per gli acquisti, ndr) – dice l’assessore – sta uscendo con una manifestazione di: in attesa di una gara nazionale, tutti coloro che hannoche danno una certa performance per l’immunizzazione parteciperanno. Noi non abbiamo mai avuto rapporti esclusivi con nessuno sui: l’unico di cui avevamo evidenza era quello della Diasorin”. Ma oggi, ribadisce, “usciamo con una manifestazione diper cui qualsiasi nuovo operatore che facciasierologici possiamo ingaggiarlo”. E ancora: “Avremo bisogno di farne tanti. Siamo 10 mln di ...

TgLa7 : #Coronavirus, assessore lombardo #Gallera: 'Disgustato sciacallaggio politico e mediatico' - SkyTG24 : ?? #COVID19 ??? #Gallera: 'Disgustato dallo sciacallaggio politico' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Zaia: 'Il 4 maggio si apre, forse anche prima'. #Fontana: 'sabato o domenica cabina di regia per ria… - battistabd : RT @carlakak: Residenza per anziani Sant'Erasmo di Legnano, una struttura che dopo aver segnalato numerosi casi di positività si è vista ri… - TV7Benevento : Coronavirus: Gallera, 'in ospedale Fiera 12 pazienti, a disposizione per trasferimenti' (2)... -