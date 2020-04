Coronavirus: Gallera, 'attivati in Lombardia 991 posti in degenze di sorveglianza' (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "Sono 991 i posti nelle degenze di sorveglianza attivati finora in Regione Lombardia". Lo precisa l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, correggendo un dato diffuso nel corso dell'audizione nella commissione Sanita' che si e' tenuta questa mattina in video conferenza. Gallera ha inoltre dichiarato che "attualmente sono attive 44 Unita' speciali di continuità assistenziale (Usca), le quali hanno gia' effettuato circa 3500 visite a domicilio". "Abbiamo rafforzato le azioni e il livello delle cure e dell'assistenza territoriale - conclude Gallera - in stretta collaborazione con i medici di base, a beneficio dei cittadini e della loro salute". Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Gallera - ‘ora 42 laboratori - possibili 12-13mila tamponi al giorno’ (2)

Coronavirus : Gallera - ‘3.500 visite domiciliari - 500 degenze sorveglianza’

