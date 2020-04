Coronavirus Francia | 17 920 morti | 165 027 casi Nuova Caledonia | lockdown da lunedì

Agenzia_Ansa : Cronache della #pandemia - #Francia - Lockdown violento, medici e infermieri costretti alla scorta #ANSA… - DiMarzio : 'La ripresa delle attività nn è più attuabile', l'annuncio della Federazione francese?? - LaStampa : Coronavirus, contenimento in ritardo: la Francia conta i morti - armandoluongo10 : RT @scenarieconomic: FRANCIA DISASTRO: UN TERZO DEI MARINAI SULLA CHARLES DE GAULLE POSITIVO AL CORONAVIRUS - alinatede : RT @RaiNews: La Germania produrrà 50 milioni di mascherine a settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia

Oggi in piena quarantena coronavirus ci mancava anche il venerdì sdrucciolo ... un po’ perché come ci insegna puntualmente Wikipedia è “un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un ...Oltre all’Italia, il progetto coinvolge Spagna, Bosnia, Grecia, Turchia, Montenegro, Lituania, Brasile, Colombia, Messico, India, Congo e Stati Uniti: non è chiaro il motivo di tali scelte, tenendo ad ...