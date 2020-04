Coronavirus, Fontana: se il 4 maggio “la scienza ci dirà che dobbiamo stare chiusi, staremo chiusi” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Io credo che come sempre si sia voluto interpretare in modo malevolo le decisioni: la condizione ineludibile per parlare di riaperture è che ci sia il via libera della scienza, degli esperti, di chi sa interpretare l’evoluzione epidemiologica: partiamo da questo presupposto, se la scienza ci dirà che dobbiamo stare chiusi, staremo chiusi“: lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino Cinque. “Allo stesso tempo la riapertura comporterà cambiamenti del modo di vivere e non possiamo mostrarci impreparati: nell’ipotesi in cui l’evoluzione virus andrà in modo positivo noi il 4 maggio dovremo essere pronti, dovremo essere aver previsto le condizioni che la riapertura non prescinda la sicurezza dei cittadini“.L'articolo Coronavirus, Fontana: se il 4 maggio “la scienza ci ... Leggi su meteoweb.eu **Coronavirus : Fontana - ‘se 4 maggio scienziati ci diranno di stare chiusi lo faremo’**

