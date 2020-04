Coronavirus – Fontana: “Pazienti Covid nelle case di riposo? E’ stata una proposta dei nostri tecnici, le aziende sanitarie hanno controllato” (Di venerdì 17 aprile 2020) Scelta dei tecnici della regione, controllo delle aziende sanitarie territoriali. La Sui pazienti Covid nelle case di riposo in Lombardia la scelta è stata del Pirellone. Lo dice il governatore Attilio Fontana a ‘Mattino Cinque’. “Io aspetto con estrema serenità l’esito delle indagini, noi abbiamo fatto una delibera proposta dai nostri tecnici: sono stati i nostri esperti a dire che a determinate condizioni, e cioè che esistessero reparti isolati dal resto della struttura e che ci fossero dei dipendenti dedicati ai malati Covid, la cosa si poteva fare. Le case di riposo che avevano queste condizioni hanno aderito alla proposta”, ribadisce. “Bisogna ricordare – aggiunge il presidente – che la scelta è stata fatta perché non avevamo più posti per curare gente in ospedale, che non poteva restare a ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Fontana : “Lombardia riapre solo con l’ok della scienza”

**Coronavirus : Sala - ‘Fontana mi ha chiamato - lavoreremo insieme’**

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Fontana : “Lombardia riapre solo con l’ok della scienza” (Di venerdì 17 aprile 2020) Scelta dei tecnici della regione, controllo delle aziende sanitarie territoriali. La Sui pazientidiin Lombardia la scelta èdel Pirellone. Lo dice il governatore Attilioa ‘Mattino Cinque’. “Io aspetto con estrema serenità l’esito delle indagini, noi abbiamo fatto una deliberadai nostri tecnici: sono stati i nostri esperti a dire che a determinate condizioni, e cioè che esistessero reparti isolati dal resto della struttura e che ci fossero dei dipendenti dedicati ai malati, la cosa si poteva fare. Lediche avevano queste condizioni hanno aderito alla”, ribadisce. “Bisogna ricordare – aggiunge il presidente – che la scelta èfatta perché non avevamo più posti per curare gente in ospedale, che non poteva restare a ...

La7tv : #ottoemezzo Secondo @MassimGiannini uno dei problemi dell'Italia durante l'emergenza #Coronavirus è stata la catena… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Zaia: 'Il 4 maggio si apre, forse anche prima'. #Fontana: 'sabato o domenica cabina di regia per ria… - fattoquotidiano : Coronavirus, Zaia: “Riaperture? Valutazione di Fontana legittima. Non escludo che alcune attività possano ripartire… - marcuspascal1 : RT @Gio_Eh: @fdragoni Correva l'anno, corrente, 25 febbraio, 21 giorni dopo. - SkyTG24 : Coronavirus, Fontana: 'Delibera Covid in Rsa proposta da tecnici' -