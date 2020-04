Coronavirus | Fondazione Laps e Croce Rossa Italiana | Diventa anche tu testimonial per

(Di venerdì 17 aprile 2020) La raccolta fondi per donare buoni spesa alle famiglie più bisognose. Superati i 200 mila euro, con oltre mille partecipanti. Basta inviare un selfie o una foto per indossare la mascherina come Bebe Vio, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon e tanti altri

Prosegue la distribuzione delle card prepagate per i buoni spesa in favore delle famiglie in difficoltà economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus-Covid 19 ... da giorni ...ROMA, 17 APR - Il blocco, pur se temporaneo, delle attività produttive per l'emergenza Covid-19 ha generato "per 3,7 milioni di lavoratori il venir meno dell'unica fonte di reddito familiare". E a ...