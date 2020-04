Coronavirus, Filippo Nardi: "Ho avuto i sintomi, sono dimagrito di 8 chili" - (Di venerdì 17 aprile 2020) Luana Rosato Filippo Nardi racconta il suo ultimo mese e mezzo con tutti i sintomi del Coronavirus. Ora è in lenta ripresa, ma quelle settimane lo hanno fatto dimagrire molto Qualche giorno fa, Filippo Nardi aveva raccontato di aver avuto tutti i sintomi del Coronavirus, ma di non essere mai stato sottoposto al tampone. Ad oggi, la sua situazione sembra essere nettamente migliorata, ma la ripresa, soprattutto quella emotiva, sarà lunga. Intervistato da Radio Cusano Campus, Nardi ha raccontato di essersi ritrovato in Lombardia per impegni di lavoro proprio nei giorni più caldi dell’emergenza e di essere stato costretto a rimanervi alloggiando in un appartamento senza gas e acqua calda. “È stato un mese e mezzo un po’ bizzarro. sono andato in Lombardia per degli impegni e sono rimasto bloccato in un appartamento senza gas e acqua ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : Rostan e De Filippo (IV) - ‘anticipare campagna antinfluenzale’

Coronavirus - il giornalista Filippo Facci : "Io da martedì uscirò liberamente in spregio a un governo indegno e cialtrone "

