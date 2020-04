Coronavirus, Fico ad Accordi&Disaccordi (Nove): “L’attacco di Conte a Salvini e Meloni? Non si sbaglia mai a dire ciò che si pensa” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Conte ha sbagliato ad attaccare Salvini e Meloni sul Mes? Il premier ha voluto fare i nomi delle persone che per lui stavano dicendo cose che erano false. Non si sbaglia mai a dire ciò che si pensa“. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ospite di ‘Accordi e Disaccordi’ il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì alle 22.45 su Nove. “Penso – aggiunge – che parlare chiaro sia positivo”. “Io credo che il governo stia gestendo questa crisi in modo trasparente. È chiaro che non si possono portare proposte all’oscuro dei cittadini italiani. Il Mes è stato attivato nel 2012 – ha affermato Fico -, non è stato creato ieri e per essere attivato deve avere una serie di procedure. Il premier Conte ha detto che – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Fico ad Accordi&Disaccordi (Nove) : “Il Mes che c’è non va bene. L’Europa sospenda il Patto di stabilità”

