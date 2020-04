Coronavirus - Europcar Mobility Group rafforza la liquidità

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 aprile 2020) Primi passi concreti per il piano di risparmio e salvaguardia della liquidità di, annunciato lo scorso 23 marzo: lo Stato spagnolo ha emesso il primo finanziamento, garantito al 70%, per un importo pari a 36 milioni di euro. Si tratta di una linea di credito agevolato concesso alle due controllate iberichee Goldcar che, con una scadenza a tre anni, servirà a incrementare la liquidità del gruppo in questo periodo di emergenza dovuta alla pandemia dache ha ridotto ai minimi termini il cash flow delle aziende del settore.Trattative con il mondo finanziario. Il gruppo, inoltre, sta portando avanti trattative con alcune banche finanziatrici in tutti i Paesi dovè presente e dove lo Stato ha stabilito misure di sostegno ai business colpiti dalla pandemia. In Francia, dove il gruppo ha la sua sede, nell'ambito ...