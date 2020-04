Coronavirus, Donald Trump in pressing per la riapertura si schiera con chi manifesta contro il lockdown. Il Texas allenta la stretta (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieSono 2.159.267 i casi confermati di Coronavirus a livello mondiale, stando agli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei morti a questo punto ha raggiunto quota 145.563. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito con 671.425 casi, a seguire Spagna e Italia. Usa EPA/JIM LO SCALZO Un’immagine del Baltimore Convention Center nel, Maryland, UsaMai così alto dall’inizio della pandemia. Il numero di morti per Coronavirus negli Stati Uniti raggiunge il picco di 4.591 in 24 ore, per un totale di 33.286 vittime. Questo l’ultimo bilancio emerso da un’analisi condotta dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins University. Alle 20 ora locale – le 4 del mattino in Italia – i morti registrati sono stati oltre 4.500 ... Leggi su open.online L'arrivo del Coronavirus in Italia e le dure affermazioni di Donald Trump - stasera a Quarto Grado

Coronavirus - in Francia i lavoratori di un McDonald’s fallito hanno occupato la struttura per distribuire cibo

Coronavirus - Bill Gates contro Donald Trump : “Oms necessaria come non mai” (Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieSono 2.159.267 i casi confermati dia livello mondiale, stando agli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei morti a questo punto ha raggiunto quota 145.563. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito con 671.425 casi, a seguire Spagna e Italia. Usa EPA/JIM LO SCALZO Un’immagine del Baltimore Convention Center nel, Maryland, UsaMai così alto dall’inizio della pandemia. Il numero di morti pernegli Stati Uniti raggiunge il picco di 4.591 in 24 ore, per un totale di 33.286 vittime. Questo l’ultimo bilancio emerso da un’analisi condotta dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins University. Alle 20 ora locale – le 4 del mattino in Italia – i morti registrati sono stati oltre 4.500 ...

Agenzia_Ansa : Donald Trump approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa del coronavirus. Un via libera ch… - HANIA654 : @travan28 Ecco i pezzi del puzzle, ad uno ad uno trovano il loro post, se poi si conferma la presenza del coronavir… - cichismon : RT @nonstoasinistra: (ANSA)WASHINGTON 16 APR-fondazione di Bill Gates ha annunciato un finanziamento aggiuntivo di 150milioni contro il cor… - RudyZoia : RT @nonstoasinistra: (ANSA)WASHINGTON 16 APR-fondazione di Bill Gates ha annunciato un finanziamento aggiuntivo di 150milioni contro il cor… - Giulia07738572 : RT @danieleg1976: Ripetono come un mantra che solo un vaccino potrà salvarci,quando in realtà già ci sono rimedi efficaci,meno invasivi e c… -