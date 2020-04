Coronavirus, disastro in residenza psichiatrica a Genova: 38 positivi su 40 (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, in provincia di Genova larga diffusione del virus all’interno della Skipper, una residenza psichiatrica: 3 morti e 38 positivi su 40. Coronavirus, a Mansone (Genova) il virus ha totalmente soggiogato la residenza psichiatrica Skipper. Sono 38 i positivi su un netto di 40 ospiti, 3 i morti. La struttura è accreditata e convenzionata con … L'articolo Coronavirus, disastro in residenza psichiatrica a Genova: 38 positivi su 40 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - direttore Spallanzani scrive a Mattarella e Conte : “Il licenziamento di Fauci sarebbe un disastro e non solo per Usa”

Coronavirus : Rossi - ‘un libera tutti può diventare un disastro’ (2)

Coronavirus : Rossi - ‘un libera tutti può diventare un disastro’ (Di venerdì 17 aprile 2020), in provincia dilarga diffusione del virus all’interno della Skipper, una: 3 morti e 38su 40., a Mansone () il virus ha totalmente soggiogato laSkipper. Sono 38 isu un netto di 40 ospiti, 3 i morti. La struttura è accreditata e convenzionata con … L'articoloin: 38su 40 proviene da www.meteoweek.com.

mante : Al di là dell’inopportunità di pubblicare messaggi del genere in questo momento è un inno alla sanità privata. Che… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Salvini: far aprire chi può o disastro economico #matteosalvini - for_prato : Finita questa emergenza,vogliamo un #RitornoAlFuturo! L’appello di noi ragazzi di #FridaysForFuture e degli scienzi… - LorCavalaglio : Nessuna “rabbia” (solito titolo da liceali), ma in realtà gli italiani (specie i media) hanno capito benissimo e ha… - nando_saviano : RT @Valenti90046358: Coronavirus, Vittorio Feltri accusa: 'Disastro anche in Emilia Romagna ma tutti zitti. Perché? Guidata dalla sinistra'… -