Coronavirus | Diasorin ha marcato Ce il proprio test sierologico**

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Diasorin ha marcato Ce il proprio test per il coronavirus ed è pronta alla sottomissione del test alla Food and Drug Administration per ottenerne l'approvazione ad uso di emergenza sul territorio statunitense. Il nuovo test sierologico è stato sviluppato in collaborazione con il Policlinico San Matteo di Pavia e ne sono state valutate le prestazioni su oltre 1.500 pazienti. Il test, si spiega dalla società, è inteso come ausilio nella diagnosi del Covid-19 e supporto alla valutazione dello stato immunitario dei pazienti affetti, fornendo un'indicazione della presenza degli anticorpi Igg neutralizzanti contro il Sars-Cov-2. Tuttavia, come per tutti i prodotti sierologici che rilevano anticorpi Igg contro il coronavirus, il risultato del test "non può essere utilizzato da solo per escludere ...

Fine settimana positivo per Piazza Affari, che ha concluso in rialzo (+1,7%), in linea con le altre principali Borse europee, incuranti dei crolli del Pil cinese e delle vendite di auto. Queste ultime ...

Technogenetics, joint venture italo-cinese della diagnostica con sede a Lodi, lancia accuse pesanti: “C’è stato un aiuto di Stato a un soggetto privato” sui progetti dei test del sangue che dovrebbero ...

