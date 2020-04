Coronavirus, De Luca vuole chiudere i confini della Campania «se al Nord allentano le misure» (Di venerdì 17 aprile 2020) «Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio da Coronavirus così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni». Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. «C’è chi preme per affrettare la ripresa di tutto ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità», ha proseguito De Luca. «Se manteniamo il rigore che abbiamo avuto finora, a metà maggio potremo dire di aver sconfitto in Campania il Coronavirus». De Luca ha analizzato i dati del contagio dei primi giorni di aprile sottolineando che a questi ritmi si «sarà fuori a metà maggio». Nei ... Leggi su giornalettismo LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Vincenzo De Luca : “La Campania potrebbe chiudere i suoi confini”

Coronavirus - Vincenzo De Luca : ”Pronto a chiudere i confini”

De Luca annuncia : “A metà maggio siamo fuori dall’emergenza coronavirus” (Di venerdì 17 aprile 2020) «Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio dacosì forte, lachiuderà i suoi. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni». Lo ha detto il presidenteGiunta regionale, Vincenzo De, nel corso di una conferenza per fare il punto sull’emergenza. «C’è chi preme per affrettare la ripresa di tutto ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità», ha proseguito De. «Se manteniamo il rigore che abbiamo avuto finora, a metà maggio potremo dire di aver sconfitto inil». Deha analizzato i dati del contagio dei primi giorni di aprile sottolineando che a questi ritmi si «sarà fuori a metà maggio». Nei ...

SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Pronti a chiudere i confini della Campania” - VanityFairIt : La serie tv con #LucaArgentero si interrompe a metà per via dell'emergenza coronavirus (ma Andrea Fanti ci ha già c… - La7tv : #tagada #Coronavirus, Vincenzo De Luca: 'Pronto a chiudere i confini della #Campania' - protoromantica : RT @SkyTG24: #Coronavirus Lo ha affermato il governatore della Regione #DeLuca, dichiarando di agire “se avremo corse in avanti in zone d'I… - PDUmorista : Coronavirus, Vincenzo De Luca: 'Chiudiamo la Campania se al Nord allentano le misure' E alla fine non tutti i mali… -