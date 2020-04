Coronavirus | De Luca | Se le regioni del Nord riaprono | la Campania chiuderà i

fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca: “Accelerano riaperture? Vieteremo ingressi dal Nord. Riaffrontare emergenza rientri è da irre… - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Pronti a chiudere i confini della Campania” - SkyTG24 : #Coronavirus Il presidente Vincenzo #DeLuca ha dichiarato di essere pronto a chiudere i confini per non lasciare en… - renixvit : RT @rep_napoli: Coronavirus, De Luca: 'Chiudiamo la Campania se al Nord allentano le misure' [aggiornamento delle 16:14] - semeoro1 : RT @asaggese_: De Luca: 'Stiamo distribuendo 3 milioni di mascherine... non le abbiamo rese obbligatorie oggi perché volevamo prima far arr… -

Coronavirus Luca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Luca