Coronavirus | De Luca minaccia la chiusura dei confini in caso di riapertura anticipata

(Di venerdì 17 aprile 2020) La conferenza stampa di Vincenzo De: “Pronto a chiudere iindi misure allentate”. ROMA – La Campania pronta a chiudere ise il Nord riapre. Nella consueta conferenza stampa il presidente Vincenzo Deha chiesto a tutti “un senso di responsabilità per uscire il prima possibile da questa emergenza. C’è chi preme per affrettare tutto, e noi siamo pronti a vietare l’ingresso ai cittadini provenienti dalle Regioni dove il contagio è così forte“. De: “La Campania fuori dall’emergenza a metà maggio” Nella conferenza stampa il governatore ha spiegato il motivo di questo pugno duro: “Aprire domani e dover rinchiudere tra due settimane sarebbe una sventura peggiore. Ci avviciniamo alla fase 2, cercheremo di ragionare su qualche apertura, solo se le ...

Per De Luca, va tutelata l’intera comunità ed in particolare i soggetti deboli ... Al vaglio della task force anche il settore balneare, che scalpita in questi giorni, complice anche il bel tempo, e ...Ha comunicarlo, attraverso il proprio profilo social, il governatore De Luca. Nella comunicazione si legge che comincia da oggi la distribuzione alle farmacie della regione delle prime 500.000 ...