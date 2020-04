Coronavirus, De Luca contro: «Se le Regioni del Nord allentano le misure, noi chiudiamo la Campania» (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieC’è «chi preme per affrettare la ripresa di tutto ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità». Frena, Vincenzo De Luca, mentre fa il punto della situazione sull’arrivo della Fase 2 nella risposta alla pandemia di Coronavirus, e promette di chiudere la sua regione, la Campania, in caso «corse in avanti» verso la riapertura da parte di alcune Regioni del Nord. «In caso di corse in avanti in Regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini», promette De Luca. «Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle Regioni». April 17, 2020 Il ragionamento è non perdere i risultati acquisiti. «Se manteniamo il rigore che abbiamo avuto ... Leggi su open.online Coronavirus - De Luca : Mascherine obbligatorie dal 3 maggio. Le daremo gratis a tutte le famiglie campane

