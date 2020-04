Coronavirus, De Luca: “Chiudo i confini della Campania se il Nord riapre il 4 maggio” (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, De Luca: “Chiudo i confini della Campania se il Nord riapre” Mentre le Regioni del Nord, Lombardia in testa, chiedono a gran voce una parziale riapertura il prossimo 4 maggio e quindi un allentamento delle misure contro la diffusione del Coronavirus, in Campania il governatore Vincenzo De Luca non ci sta e alza i toni: “C’è chi preme per affrettare la ripresa di tutto – ha dichiarato oggi in conferenza stampa – ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità. Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini“. Se dunque il governo, nei prossimi giorni, dovesse acconsentire alle richieste del presidente della Lombardia Attilio Fontana di riaprire parzialmente la Regione, De Luca spingerà ... Leggi su tpi Coronavirus - Vincenzo De Luca : “Blinderò i confini della Campania”

Coronavirus Campania - De Luca : chiudo i confini se la Lombardia riapre

