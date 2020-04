Coronavirus dati 17 aprile 2020: +355 nuovi positivi, il dato più basso dal 2 marzo (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus dati 17 aprile 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Sono 355 i nuovi positivi oggi: un dato in calo verticale, il più basso dal 2 marzo; ieri i nuovi positivi al Covid-19 rilevati erano 1.189. I malati in Italia sono oltre 105mila. Le vittime oggi sono 575, un dato in lieve aumento: ieri i decessi erano stati 525. Da inizio emergenza sono 22.745 le vittime. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 73%. Nuovo record di calo dei ricoverati con sintomi, sono 1.107 meno di ieri. Record anche per i guariti oggi, sono 2.563. (segue dopo la foto) La situazione in Emilia-Romagna Per la seconda volta in pochi giorni, le guarigioni aumentano più dei contagi: nelle ultime 24 ore, infatti, in Emilia-Romagna si sono registrati 348 casi in ... Leggi su urbanpost Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 17 aprile

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 17 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus e contagi, il M5S: “Accertare i fatti accaduti nella Rsa di Torano Castello”

Sembra che ogni giorno vengano dati dei numeri del lotto rispetto ai contagi ... Lo affermano, in una nota, i deputati del M5S Paolo Parentela, Giuseppe d’Ippolito e Francesco Sapia in merito al ...

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile

Angelo Borrelli, come di consueto, ha aggiornato l'Italia sui dati odierni. In totale sono i contagiati nel nostro paese 106962, con un incremento di 355 rispetto a ieri (ieri l'incremento era di 1189 ...

