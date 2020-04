Coronavirus, da Roche il test sierologico per la ricerca degli anticorpi (Di venerdì 17 aprile 2020) Roche annuncia un test sierologico in grado di individuare gli anticorpi contro il Coronavirus. Potrebbe essere messo a disposizione dell’Ue già entro fine maggio. Emergenza Coronavirus, Roche annuncia il testo sierologico per la ricerca di anticorpi contro il Covid-19. La casa farmaceutica svizzera conta di rendere il prodotto disponibile entro il mese di maggio. L’importanza dei test sierologici Nelle ultime settimane la questione legata ai test sierologici ha di fatto monopolizzato la discussione in vista della fase 2. L’idea di fondo è quella di rintracciare gli immuni. Si tratta di persone che in maniera consapevole o inconsapevole sono venute in contatto con il Coronavirus e hanno quindi prodotto gli anticorpi. Coronavirus, da Roche un test sierologico per la ricerca degli anticorpi Roche ha fatto sapere di aver messo a punto un test ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Roche mette a punto un test sierologico : sarà in vendita a maggio

