Coronavirus: da Napoli al Galles l’app di Keylon per combattere il Covid-19 (Di venerdì 17 aprile 2020) di Francesco Bellofatto Si chiama ‘MoniQua’ ed è una soluzione digitale rivolta a cittadini-pazienti, medici di base, autorità sanitarie e istituzionali, che integra elementi di telemedicina, epidemiologia, algoritmi decisionali, gamification e analisi di dati per garantire il più alto livello di cura e assistenza ai cittadini e il minor rischio di contagio per i medici, messa a punto da Kelyon, società nata a Napoli nel 2008, realtà unica e innovativa nel panorama italiano del design e sviluppo di soluzioni software (e-health app e dispositivi medici software – SaMD) per la prevenzione, diagnosi e cura di malattie “life changing”. ‘MoniQua’, messa a punto da Keylon, a partire dalla fine di febbraio, quando ci si è resi conto che Covid-19 stava diventando un’emergenza, negli ultimi giorni ha ... Leggi su ildenaro Vladimir Luxuria contro Salvini/ "Napoli colera? Il Nord ha il Coronavirus"

Coronavirus : Pionati - 'assurdo a Roma pizze margherita a domicilio a Napoli no'

