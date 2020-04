Coronavirus, da domani la conferenza stampa della Protezione Civile si terrà solo il lunedì e il giovedì (Di venerdì 17 aprile 2020) La conferenza stampa della Protezione Civile cambia programmazione Da domani la conferenza stampa delle 18 della Protezione Civile sarà trasmessa solo due volte a settimana: il lunedì e il giovedì. Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile Angelo Borelli ai giornalisti nell’appuntamento di oggi, venerdì 17 aprile. “Abbiamo deciso di rimodulare le nostre conferenze stampa, continueremo a garantire il massimo della trasparenza e sui nostri canali continueremo a condividere gli aggiornamenti sulla situazione. Questi punti affiancheranno quelli del commissario Arcuri del sabato e dell’Iss il venerdì alle ore 12”, ha dichiarato Borrelli. Sono stati gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a insistere per una lettura del bollettino a reti unificate non più tutti i giorni, al fine di favorire ... Leggi su tpi **Coronavirus : domani cabina regia governo-enti locali**

Coronavirus - Ebac Campania : Contributi per l’artigianato - domani bonifici a 437 lavoratori

Coronavirus : Lombardia - domani in Regione 'Stati generali del Patto per lo sviluppo' (Di venerdì 17 aprile 2020) Lacambia programmazione Daladelle 18sarà trasmessadue volte a settimana: il lunedì e il giovedì. Lo ha annunciato il capoAngelo Borelli ai giornalisti nell’appuntamento di oggi, venerdì 17 aprile. “Abbiamo deciso di rimodulare le nostre conferenze, continueremo a garantire il massimotrasparenza e sui nostri canali continueremo a condividere gli aggiornamenti sulla situazione. Questi punti affiancheranno quelli del commissario Arcuri del sabato e dell’Iss il venerdì alle ore 12”, ha dichiarato Borrelli. Sono stati gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a insistere per una lettura del bollettino a reti unificate non più tutti i giorni, al fine di favorire ...

zaiapresidente : ?????? L’ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DA DOMANI. Leggere e condividere! ?????? #coronavirus #COVID19 #Covid_19 - Agenzia_Ansa : #COVID-19 Ecco quali sono gli esercizi commerciali che possono riaprire domani. Le #librerie e i negozi per bambini… - MIsocialTW : Domani 14 aprile in diretta sulla nostra pagina Facebook si terrà una lezione dedicata a studenti e docenti su open… - massimi02112109 : Almeno avremo meno ansie ?? Coronavirus, da domani la conferenza stampa della Protezione Civile si terrà solo il lu… - Paolorm2012Roma : Coronavirus, Gravina: 'Protocollo pronto, a giugno si può riprendere' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani **Coronavirus: domani cabina regia governo-enti locali** Metro Coronavirus e province siciliane: 59 a Ragusa, 607 a Catania e 101 a Siracusa

Ragusa – Nessun nuovo positivo al Covid 19 oggi in provincia di Ragusa. Questa la divisione degli attuali positivi ... 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della ...

Coronavirus, l’aggiornamento nelle province della Sicilia

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola ... 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Si raccomanda di attenersi ...

Ragusa – Nessun nuovo positivo al Covid 19 oggi in provincia di Ragusa. Questa la divisione degli attuali positivi ... 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della ...Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola ... 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Si raccomanda di attenersi ...