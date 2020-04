Coronavirus, crolla il mercato dell'auto: -51,8% vendite a marzo in Europa (Di venerdì 17 aprile 2020) La pandemia ha pesanti effetti sul mercato europeo dell’auto. A marzo in Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) le immatricolazioni sono state 853.077 contro 1.771.030 dello stesso mese del 2019. Il calo - secondo i dati diffusi dall’Acea l’associazione dei costruttori europei in valore assoluto è di 917.953 autovetture, mentre la contrazione percentuale è stata del 51,8%. Nel trimestre le auto complessivamente vendute sono 3.054.7093, il 26,3% in meno dello stesso periodo dell’anno scorso.Questo risultato - osserva il Centro Studi Promotor - è interamente dovuto all’emergenza Coronavirus, che si è inserita in un mercato auto dell’Europa Occidentale che già nei primi due mesi dell’anno era fiacco, ma aveva comunque contenuto le perdite nel 7,2%.Molto differenziata appare la situazione nei diversi mercati nazionali ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus in Italia - crollano i ricoveri : meno di 3 mila pazienti in terapia intensiva

Coronavirus - 525 morti e 3.786 casi in più : la curva torna a salire - è l'effetto tamponi. Crollano i ricoverati : -750 in un giorno MAPPA

Coronavirus - 525 morti e 3.786 casi più : la curva torna a salire - è l'effetto tamponi. Crollano i ricoverati : -750 in un giorno MAPPA (Di venerdì 17 aprile 2020) La pandemia ha pesanti effetti suleuropeo. AinOccidentale (Ue+Efta+Uk) le immatricolazioni sono state 853.077 contro 1.771.030o stesso mese del 2019. Il calo - secondo i dati diffusi dall’Acea l’associazione dei costruttori europei in valore assoluto è di 917.953vetture, mentre la contrazione percentuale è stata del 51,8%. Nel trimestre lecomplessivamente vendute sono 3.054.7093, il 26,3% in menoo stesso periodo’anno scorso.Questo risultato - osserva il Centro Studi Promotor - è interamente dovuto all’emergenza, che si è inserita in unOccidentale che già nei primi due mesi’anno era fiacco, ma aveva comunque contenuto le perdite nel 7,2%.Molto differenziata appare la situazione nei diversi mercati nazionali ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, negli Usa oltre 4.500 vittime in 24 ore: è record. Crolla pil Cina: primo declino mai regist… - giorgiogaias : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, crolla il mercato dell'auto: -51,8% vendite a marzo in Europa - HuffPostItalia : Coronavirus, crolla il mercato dell'auto: -51,8% vendite a marzo in Europa - Exportiamo : L'#epidemia da #coronavirus provoca per la prima volta in più di quattro decenni una contrazione dell'#economia cin… - Daljit__Kaur : Coronavirus, negli Usa 4.591 morti in 24 ore #Covid_19 #Covid19usa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crolla Coronavirus nel mondo, negli Usa oltre 4.500 vittime in 24 ore: è record. Wuhan rifà i conti: 1290 decessi in più la Repubblica Auto, crolla il mercato europeo: in Italia dato peggiore

L'emergenza coronavirus ha avuto l'atteso effetto di far crollare il mercato dell’auto europeo. I dati appena diffusi dall'Acea, l'associazione delle case costruttrici, mostrano in Europa Occidentale ...

Coronavirus a Verona, i dati dei cellulari: spostamenti in ripresa

Da mercoledì, però, si è aggiunta l’utility di Enel X, la società di innovazione tecnologica dell’azienda energetica italiana e di Here Technologies, realtà che si occupa di geolocalizzazione: si ...

L'emergenza coronavirus ha avuto l'atteso effetto di far crollare il mercato dell’auto europeo. I dati appena diffusi dall'Acea, l'associazione delle case costruttrici, mostrano in Europa Occidentale ...Da mercoledì, però, si è aggiunta l’utility di Enel X, la società di innovazione tecnologica dell’azienda energetica italiana e di Here Technologies, realtà che si occupa di geolocalizzazione: si ...