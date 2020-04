Coronavirus: Conflavoro, nasce 'via della salute', tra Cina e Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (LabItalia) - Una nuova Via della Seta incentrata sulla salute per combattere il Covid-19. È questa la grande novità per tutte le imprese Italiane, ufficializzata oggi (17 aprile) dal Ccpit - China council for the promotion of international trade di shandong e da Conflavoro Pmi. Il protocollo d'intesa è stato firmato in videoconferenza da Yu Fenggui, presidente del Ccpit Shandong e da Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi. La Cina per tramite dell'accordo siglato garantirà all'Italia priorità e certezza dei dispositivi medici e non, come mascherine, guanti, visiere eccetera, alle aziende Italiane, per far sì che i nostri lavoratori possano finalmente ricevere tutti i dispositivi utili a prevenire il contagio del virus Covid-19 nel momento della loro ripartenza. Il protocollo garantisce una verifica certa e sicura sui ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Conflavoro Pmi “Consentire la riapertura a chi puo'”

Coronavirus : Pullara (Conflavoro Pmi) - 'su turismo ok soluzioni Regione Siciliana"

Coronavirus - Conflavoro Pmi “Liquidita' immediata nel decreto di aprile” (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Lab) - Una nuova ViaSeta incentrata sullaper combattere il Covid-19. È questa la grande novità per tutte le impresene, ufficializzata oggi (17 aprile) dal Ccpit - China council for the promotion of international trade di shandong e daPmi. Il protocollo d'intesa è stato firmato in videoconferenza da Yu Fenggui, presidente del Ccpit Shandong e da Roberto Capobianco, presidente diPmi. Laper tramite dell'accordo siglato garantirà all'priorità e certezza dei dispositivi medici e non, come mascherine, guanti, visiere eccetera, alle aziendene, per far sì che i nostri lavoratori possano finalmente ricevere tutti i dispositivi utili a prevenire il contagio del virus Covid-19 nel momentoloro ripartenza. Il protocollo garantisce una verifica certa e sicura sui ...

Notizieditalia : Coronavirus: Conflavoro, nasce ‘via della salute’, tra Cina e Italia - Noovyis : (Coronavirus: Conflavoro, nasce 'via della salute', tra Cina e Italia) Playhitmusic - - Notiziedi_it : Coronavirus, Conflavoro Pmi “Nessun accordo sindacale per Cig, avanti tutta” - Notiziedi_it : Coronavirus, Conflavoro Pmi “Nessun accordo sindacale per Cig, avanti tutta” - CorriereCitta : Coronavirus, Conflavoro Pmi “Nessun accordo sindacale per Cig, avanti tutta” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conflavoro Coronavirus: Conflavoro, nasce 'via della salute', tra Cina e Italia LiberoQuotidiano.it Coronavirus: Conflavoro, nasce 'via della salute', tra Cina e Italia

Roma, 17 apr. (Labitalia) - Una nuova Via della Seta incentrata sulla salute per combattere il Covid-19. È questa la grande novità per tutte le imprese italiane, ufficializzata oggi (17 aprile) dal ...

Videconferenza Sinibaldi-associazioni di categoria: “Lavoriamo a proposte comuni per l’intero territorio”

Al meeting hanno partecipato Davide Bianchino (Federlazio), Enza Bufacchi (CNA), Guido Colasanti (Copagri), Alessandro Di Venanzio (Unindustria), Cinzia Francia (Confartigianato), Carlo Loffreda ...

Roma, 17 apr. (Labitalia) - Una nuova Via della Seta incentrata sulla salute per combattere il Covid-19. È questa la grande novità per tutte le imprese italiane, ufficializzata oggi (17 aprile) dal ...Al meeting hanno partecipato Davide Bianchino (Federlazio), Enza Bufacchi (CNA), Guido Colasanti (Copagri), Alessandro Di Venanzio (Unindustria), Cinzia Francia (Confartigianato), Carlo Loffreda ...