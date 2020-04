Coronavirus, colpito il mercato dell’auto: vendite in calo del 51,8% (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Coronavirus colpisce anche il mercato dell’auto. Con la crisi finanziaria cala anche la vendita di automobili, con il mercato in ribasso del 51,8%. La pandemia da Coronavirus sta colpendo l’economia mondiale e tra i settori più colpiti c’è anche il settore dell’auto. Infatti calano a dismisura le vendite di automobili. Infatti secondo le ultime … L'articolo Coronavirus, colpito il mercato dell’auto: vendite in calo del 51,8% proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus : in Iran quasi 78mila contagi - è il Paese più colpito in Medio Oriente

Emergenza coronavirus Brasile : è il paese più colpito del Sudamerica

Il Coronavirus in Italia : perché il Nord è più colpito del Centro-Sud (Di venerdì 17 aprile 2020) Ilcolpisce anche ildell’auto. Con la crisi finanziaria cala anche la vendita di automobili, con ilin ribasso del 51,8%. La pandemia dasta colpendo l’economia mondiale e tra i settori più colpiti c’è anche il settore dell’auto. Infatti calano a dismisura ledi automobili. Infatti secondo le ultime … L'articoloildell’auto:indel 51,8% proviene da www.inews24.it.

RaiNews : 'All'inizio non avevo capito quanto fosse pericoloso', dice #Mattia #coronavirus - La7tv : #ottoemezzo L'ex Ministro @LBiniSmaghi sottolinea l'importanza per le imprese italiane di ripartire con quelle degl… - Agenzia_Ansa : In #Europa le vittime del #coronavirus sono 75.000. Il Vecchio Continente è il più colpito dalla #pandemia. Sono nu… - novellarese : RT @kattolikamente: Benedetto XVI è informato della pandemia e prega per i malati e quanti soffrono: “E’ particolarmente colpito dai tanti… - sallicitra : #riapertura pare che prima del coronavirus in parecchie fasce della popolazione qualche altro germe patogeno abbia… -