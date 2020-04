Coronavirus: Colosio rimosso da comitato tecnico-scientifico Regione Lombardia (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - E' stato rimosso dal comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia, Claudio Colosio, docente di Medicina del lavoro all'Università Statale di Milano. Colosio per il suo coinvolgimento nell'omicidio di Sergio Ramelli, avvenuto nel marzo 1975 a Milano, nel 1990 venne condannato in via definitiva a 7 anni e 9 mesi di reclusione. La nomina di Colosio nella task force della Regione Lombardia aveva suscitato polemiche nei giorni scorsi e la richiesta della rimozione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - E' statodaldella, Claudio, docente di Medicina del lavoro all'Università Statale di Milano.per il suo coinvolgimento nell'omicidio di Sergio Ramelli, avvenuto nel marzo 1975 a Milano, nel 1990 venne condannato in via definitiva a 7 anni e 9 mesi di reclusione. La nomina dinella task force dellaaveva suscitato polemiche nei giorni scorsi e la richiesta della rimozione.

