Coronavirus: cani addestrati potrebbero sniffare la malattia, come fanno già con diabete, Parkinson e cancro [FOTOGALLERY] (Di venerdì 17 aprile 2020) Da sempre considerato il migliore amico dell’uomo, ora il cane potrebbe aiutarci nella lotta contro il Coronavirus sniffando la malattia. Lo rivela lo studio di un gruppo di ricercatori del London School of Hygiene and Tropical Medicine, del Medical Detection Dogs e della Durham University che si stanno preparando “ad addestrare in maniera intensiva i cani in modo tala che possano essere pronti in sei settimane“. I cani sono gia’ in grado di scoprire malattie come il diabete, il Parkinson e perfino il cancro. “Il nostro precedente lavoro ha dimostrato come i cani siano in grado di individuare l’odore degli umani con un’infezione di malaria e con un’accuratezza incredibilmente alta, oltre gli standard dell’Organizzazione mondiale della sanita'”, spiega in un comunicato il professore James Logan, precisando che la ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : cani addestrati potrebbero sniffare malattia - come fanno già con diabete - Parkinson e cancro [FOTOGALLERY]

