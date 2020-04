Coronavirus, Campania: in un giorno 7 vittime e 148 guariti, quasi 4 mila i contagiati (su circa 44 mila i tamponi) (Di venerdì 17 aprile 2020) Impennata nel numero di guarigioni in Campania: ben 148 quelle registrate ieri, a fronte di sette decessi. È quanto emerge dai dati dell’Unità di crisi aggiornati alla mezzanotte di ieri. Il totale dei positivi al Coronavirus in Campania è di 3.951 su 43.697 tamponi eseguiti. Le vittime sono 293, i guariti 631 (di cui 457 totalmente guariti e 174 clinicamente guariti). Il maggior numero di casi è sempre nel Napoletano, 2.109 (di cui 826 Napoli città e 1283 Napoli provincia). Seguono le province di Salerno (599), Avellino (423), Caserta (393) e Benevento, con 164 casi. Altri in fase di verifica Asl: 263. L'articolo Coronavirus, Campania: in un giorno 7 vittime e 148 guariti, quasi 4 mila i contagiati (su circa 44 mila i tamponi) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus - l'ultimo aggiornamento della Campania : i dati provincia per provincia

