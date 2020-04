Coronavirus, buoni spesa per 1800 famiglie di Caserta (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono 1814 i nuclei familiari ammessi nell’elenco dei beneficiari dei buoni spesa emessi dal Comune di Caserta. Da domani, venerdì 17 aprile, gli aventi diritto riceveranno i buoni, in piccoli tagli, direttamente nella casella mail dalla quale è stata inviata la richiesta. Gli stessi potranno essere presentati in pagamento, sia in formato cartaceo che in formato digitale, esclusivamente dall’interessato, previa esibizione all’esercente della copia del documento di identità presso tutti gli esercizi inseriti nell’elenco comunale e sulla mappa interattiva che troverà nella apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Caserta. Il buono spesa è dotato, altresì, di un codice univoco e, una volta presentato in pagamento e validato dall’esercente, si annullerà ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - la bufala dei buoni speda da 250 euro di Esselunga - Conad e Coop : come riconoscere la truffa

– Sono 1814 i nuclei familiari ammessi nell'elenco dei beneficiari deiemessi dal Comune di. Da domani, venerdì 17 aprile, gli aventi diritto riceveranno i, in piccoli tagli, direttamente nella casella mail dalla quale è stata inviata la richiesta. Gli stessi potranno essere presentati in pagamento, sia in formato cartaceo che in formato digitale, esclusivamente dall'interessato, previa esibizione all'esercente della copia del documento di identità presso tutti gli esercizi inseriti nell'elenco comunale e sulla mappa interattiva che troverà nella apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di. Il buonoè dotato, altresì, di un codice univoco e, una volta presentato in pagamento e validato dall'esercente, si annullerà ...

