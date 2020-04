Coronavirus, bollettino Spallanzani: infezioni personale vicino allo zero. Al via lunedì studio di sieroprevalenza (Di venerdì 17 aprile 2020) I pazienti Covid-19 positivi ricoverati all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono in totale 137. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 301. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti sintomatici o paucisintomatici. L’Istituto Spallanzani, primo Covid hospital, a partire da lunedì 20 aprile avvierà uno studio di sieroprevalenza sul proprio personale che ad oggi registra “un tasso di infezioni sul personale legato all’assistenza prossimo allo zero”. Lo studio verrà effettuato nell’ambito della campagna regionale “per garantire una sorveglianza sulla popolazione sanitaria”. L'articolo Coronavirus, bollettino Spallanzani: infezioni personale vicino allo ... Leggi su italiasera Bollettino Lombardia - diretta conferenza stampa/ Video : dati coronavirus 17 aprile

Coronavirus - bollettino 16 aprile : 3.786 nuovi contagiati - +525 morti - +2.072 guariti

Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile : 431 morti in 24 ore (Di venerdì 17 aprile 2020) I pazienti Covid-19 positivi ricoverati all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzarodi Roma sono in totale 137. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 301. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti sintomatici o paucisintomatici. L’Istituto, primo Covid hospital, a partire da lunedì 20 aprile avvierà uno studio di sieroprevalenza sul proprioche ad oggi registra “un tasso disullegato all’assistenza prossimo”. Lo studio verrà effettuato nell’ambito della campagna regionale “per garantire una sorveglianza sulla popolazione sanitaria”. L'articolo...

TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del consueto Bollettino della #ProtezioneCivile Totale casi: 168.941 (+3.786) Totale posi… - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del Bollettino quotidiano della #ProtezioneCivile: Casi totale: 165.155 (+2.667) Contagia… - Corriere : Coronavirus in Italia, 165.155 casi positivi e 21.645 morti. Il bollettino del 15 aprile - Notiziedi_it : Coronavirus, allo Spallanzani 301 pazienti dimessi: il bollettino del 17 aprile - italiaserait : Coronavirus, bollettino Spallanzani: infezioni personale vicino allo zero. Al via lunedì studio di sieroprevalenza… -