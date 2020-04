Coronavirus bollettino 17 aprile 2020 | 575 vittime in 24 ore Da domani sospese le

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 aprile 2020) Arriva anche oggi ilda Roma con le ultime notizie sull’emergenzain Italia. Con una novità rispetto al solito: danon ci sarà il punto giornaliero ma ci saranno solo due conferenze stampa per dare gli aggiornamenti alle 18. Ogni giorno sul sito della protezione civile saranno comunque forniti tutti i dati con gli aggiornamenti da tutte le regioni di Italia. I dati di oggi ci dicono che purtroppo, il numero delle persone morte perin Italia non si abbassa. Ma si abbassano di molto i contagi. E si abbassa anche il numero di pazienti ricoverati. Sono 575 lenelle ultime 24 ore morte per; il numero complessivo dei morti è salito a 22.745 (ieri erano 22.170 e lein 24 ore erano state 525). L’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 355 (ieri erano 1.189), ...