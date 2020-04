Coronavirus, bimbi al parco – La ministra Bonetti all’Iss: “Non si può rimanere a casa per anni. Politica deve prendersi responsabilità” (Di venerdì 17 aprile 2020) La ragione degli scienziati e dall’altra le spinte dei genitori ed educatori che temono gli effetti del lockdown sui più piccoli e chiedono piccole libertà per i bimbi. In mezzo la politica e la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che ieri era stata gelata dall’Istituto superiore di sanità sull’ipotesi di permettere un accesso contingentato ai parchi per i bambini. “L’accesso ai parchi va affrontato con la lucidità scientifica e la responsabilità della politica. La risposta non può essere ‘continuiamo a rimanere in casa fino a che il virus sarà debellato’, questo significherebbe rimanere in casa per anni. Dobbiamo riorganizzare la vita evitando che il contagio colpisca i più fragili e garantendo i diritti della ersona. La nostra responsabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano La sindaca leghista di Lodi che in emergenza Coronavirus pensa ancora a escludere i bimbi stranieri dalle mense

Coronavirus - l'esperto : "Bimbi nei parchi?Sì - ma a fasce di età"

