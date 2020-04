Coronavirus, Bertolaso: "Costruire Covid center in ogni Regione" (Di venerdì 17 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Guido Bertolaso, consulente all'emergenza sanitaria per le Regioni Lombardia e Marche, pensa al futuro: "Servono più Covid center. Non si può abbassare la guardia" "Nella fase 2 servirà un Covid center in ogni Regione". Sentezia così il consulente all'emergenza sanitaria delle Regioni Lombardia e Marche, Guido Bertolaso, circa la possibilità di realizzare degli hub regionali per accogliere gli ammalati di Coronavirus. La fase 2 è di là da venire. Sebbene la curva epidemica faccia segnare un miglioramento sensibile della pressione sugli ospedali, in netto decremento rispetto alle settimane del picco, non è ancora giunto il momento di cantare vittoria. Anzi, come più volte hanno sottolineato gli esperti, nei mesi a venire bisognerà tenere alta la guardia al fine di contenere al massimo la ... Leggi su ilgiornale Emergenza Coronavirus - Bertolaso : «Covid center in ogni regione»

**Coronavirus : riunione Fontana-Bertolaso - sul tavolo anche test sierologici**

