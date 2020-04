Coronavirus | Bellona azzera i contagi | “Modello da seguire”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – E’ stato uno dei primi paesi del Casertano ad essere colpito dal. Ora,è riuscita ad arrivare a zero persone positive. Nove casi a partire dal 1 marzo scorso, dei quali purtroppo un decesso. Poi le misure di contenimento e il senso di responsabilità dei cittadini hanno consentito di annullare i. Degli otto positivi, sei sono guariti completamente e si è in attesa della “certificazione finale di guarigione degli ultimi due nostri concittadini che erano risultati positivi“, spiega il sindaco Filippo Abbate. “Non è stato semplice gestire i primi sei casi che si sono verificati quando in Campania ed in tutte le Regioni Meridionali non era ancora in vigore la normativa restrittiva sugli spostamenti. Solo un azione tempestiva, in sinergia con il luogotenente ...