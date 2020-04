Coronavirus Bari Decaro, chiuso tutto il 25 aprile e il 1 maggio tranne farmacie e parafarmacie (Di venerdì 17 aprile 2020) Il sindaco di Bari, Antonio Decaro ha deciso che nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio sarà tutto chiuso ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie. La Cgil e la Filcams Cgil avevano scritto una lettera al sindaco Decaro e al governatore Michele Emiliano dicendo così: “Ora basta, nel settore commerciale serve una svolta”. Decaro ha accolto le richieste e sta per firmare l’ordinanza di chiusura. Sarà possibile solo ordinare presso ristoranti i vari pranzi e farseli consegnare a domicilio. Leggi su baritalianews Coronavirus : Pd - ‘Fontana non faccia scaricabarile su Ats per contagi Rsa’

