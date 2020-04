Coronavirus Bari, al Giovanni XXIII un bambino di 12 anni è risultato positivo (Di venerdì 17 aprile 2020) Un altro caso a Bari di Coronavirus, questa volta ai danni di un bambino di 12 anni che è stato ricoverato presso l’ospedale Giovanni XXIII. Il bambino non aveva i sintomi classici del virus ma, comunque, è stato sottoposto a tampone che è risultato positivo. Dopo l’esito del tampone il reparto è stato chiuso per la sanificazione. Tutti i bambini che erano ricoverati nello stesso reparto sono stati sottoposti a tampone e poi trasferiti di reparto e portati in quella che è stata chiamata la zona grigia che accoglie i pazienti sospetti. La direzione dell’ospedale ha stabilito che tutti i bambini che necessitano di ricovero, prima di essere ricoverati, saranno sottoposti a tampone e fino all’esito tutti saranno ricoverati nella zona grigia. Leggi su baritalianews Coronavirus - basta fare gli scaricabarile : se siamo ridotti così è solo colpa nostra

Coronavirus Bari Decaro - chiuso tutto il 25 aprile e il 1 maggio tranne farmacie e parafarmacie

