Coronavirus, Azzolina: le scuole non riapriranno a maggio (Di venerdì 17 aprile 2020) È ancora troppo presto per tornare a scuola, ci sono troppi rischi a causa del Coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Questo, in sintesi, il pensiero della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che in un'intervista sul Corriere della Sera fa presente che si "allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio" e che "il governo prenderà a giorni una decisione". La ministra sottolinea che anche se ci sarà per tutti la promozione, le pagelle saranno "vere", con i 4 e i 5. E per le famiglie ci sarà un aiuto con "un'estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter". Per la Maturità "sarebbe auspicabile" l'esame a scuola (LO SPECIALE SCUOLA DI SKY TG24). Si allontana ipotesi di riapertura a maggio “Il governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa ... Leggi su tg24.sky LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Lucia Azzolina : “Situazione pericolosa per tornare a scuola a maggio”

