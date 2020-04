Coronavirus, autismo: sos a De Luca. Le associazioni: Riparta l’assistenza. Un altro rinvio sarebbe inaccettabile (Di venerdì 17 aprile 2020) Riprendere “ad horas” l’assistenza socio sanitaria per i minori affetti dalla sindrome di Kanner/autismo e da deficit neurocomportamentali e psicomotori sospesa a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Coronavirus. È la richiesta fatta pervenire al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dalle associazioni “Mai più solo Odv” e “Sinergie per l’Italia”, con la ratifica delle famiglie di minori portatori di disabilità psicomotorie e neurocomportamentali. L’assistenza, sospesa per un lasso di tempo ormai eccesivo, “ha avuto delle ricadute negative sulle condizioni fisiche e psicologiche dei bambini” e “un’eventuale dilazione della perdurante sospensione della continuità assistenziale e riabilitativa risulta inaccettabile e ingiustificata”. Leggi su ildenaro Coronavirus e autismo : le indicazioni dell’ISS per prevenire il disagio legato all’epidemia

Coronavirus e autismo - i medici : "Bambini più esposti al contagio per i loro comportamenti - ma hanno bisogno di essere impegnati". Le uscite? "Necessarie - pur con margine di rischio"

