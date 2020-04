Coronavirus: Assolavoro, ammortizzatori per almeno 120mila lavoratori in somministrazione (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Labitalia) - Con una lettera indirizzata al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza ha evidenziato che gli ammortizzatori sociali dovuti ai lavoratori in somministrazione per il mese di marzo sono stati puntualmente erogati da parte delle Agenzie per il Lavoro. “Questo straordinario risultato - si legge nella lettera - è stato conseguito grazie alle modalità̀ operative individuate dalle Parti Sociali che hanno previsto il trasferimento delle risorse da parte del Fondo direttamente alle Agenzie e l'assolvimento, da parte di queste ultime, di tutti i connessi adempimenti amministrativi e l'elaborazione delle buste paga”. Centodiecimila i lavoratori in somministrazione coinvolti, impiegati in ottanta diverse agenzie per il lavoro. Il presidente di Assolavoro ha evidenziato la ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Assolavoro - ammortizzatori puntuali per oltre 100mila somministrati (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Labitalia) - Con una lettera indirizzata al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, il presidente di, Alessandro Ramazza ha evidenziato che glisociali dovuti aiinper il mese di marzo sono stati puntualmente erogati da parte delle Agenzie per il Lavoro. “Questo straordinario risultato - si legge nella lettera - è stato conseguito grazie alle modalità̀ operative individuate dalle Parti Sociali che hanno previsto il trasferimento delle risorse da parte del Fondo direttamente alle Agenzie e l'assolvimento, da parte di queste ultime, di tutti i connessi adempimenti amministrativi e l'elaborazione delle buste paga”. Centodiecimila iincoinvolti, impiegati in ottanta diverse agenzie per il lavoro. Il presidente diha evidenziato la ...

Post Covid-19, le quattro sfide del "nuovo lavoro"

Le ricette su come ripartire appena questa tremenda crisi avrà auspicabilmente allentato la sua morsa si stanno moltiplicando: molte proposte sembrano presupporre risorse economiche infinite e ...

