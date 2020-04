Coronavirus, Arcuri firma ordinanza per app italiana per tracciamento (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma - E' stata firmata ed è quindi ora operativa l'ordinanza del Commissario Domenico Arcuri con la quale si dispone "di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la societa' Bending Spoons Spa". L'ordinanza e' la numero 10 del 16 aprile del Commissario straordinario Arcuri ed e' pubblicata sul sito del Governo. "La presente ordinanza - si legge - e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale". leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv Coronavirus - scelta l’app di contact tracing : si chiamerà ‘Immuni’. Arcuri firma l’ordinanza

Coronavirus - ultime notizie – Via libera da Arcuri per l’App di tracciamento. Azzolina : «Impossibile riaprire le scuole a maggio». In Italia 106mila casi positivi

