Coronavirus, anche Macron si sveglia: «La Cina nasconde troppe cose che non sappiamo» (Di venerdì 17 aprile 2020) anche Emmanuel Macron si scaglia contro la Cina. «In Cina sono successe cose che non sappiamo. Sulla pandemia non sappiamo ancora tutta la verità». Il presidente francese in un’intervista al Financial Times ha criticato la mancanza di trasparenza in campo di Coronavirus. «Ci sono ovviamente cose che sono successe che non sappiamo. Spetta alla Cina dirle». Macron, Trump e Mike Pompeo sulla pandemia Parole che si sono aggiunte a quelle del presidente Usa Donald Trump e del segretario di Stato Mike Pompeo. Forti “perplessità” ha espresso anche il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab. Secondo cui la Cina dovrà rispondere ad alcune “domande difficili” su come sia iniziata la pandemia. Cina, inchieste di Cnn e Wp Sulla vicenda la prestigiosa Cnn e il Wp hanno sono pubblicato inchieste che ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - troppi morti : in Toscana le Asl subentrano ai privati in 39 residenze per anziani. Ma anche la Regione è sotto accusa

