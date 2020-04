Coronavirus | altra grande notizia per la Campania | percentuale bassissima di positivi su

ItaliaViva : 'Chiediamo le dimissioni del presidente di #Anpal, dottor Parisi. In quale altra parte del mondo può accadere che d… - Europarl_IT : #EuropeiControCOVID19 Anche distanti, dobbiamo restare uniti e lavorare insieme. In tutta Europa paesi, regioni e c… - riotta : Lavorare sino a notte a un progetto contro disinformazione, Manhattan. Guardare all'orologio i minuti tra una siren… - M_Fortini23 : - MakerFaireRome : Aiutaci ad aiutare. Sei un operatore esposto o conosci un reale bisogno di aiuto? Esponilo ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altra

Corriere della Sera

Il governo, con un’ordinanza firmata dal Commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, ha dato il via libera a Immuni ... Il primo è quello del tracciamento, proprio per verificare gli ...All'origine del contagio ci sarebbero due pazienti ricoverati in reparto dopo un tampone inizialmente negativo. Contagiati 5 medici, 9 infermieri e 5 degenti ...