Coronavirus | Al Bano | “E’ morto Mariano | l’amico che mi disse di sposare Romina”

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 17 aprile 2020) Intervistato da Radio2 per la trasmissione ‘I Lunatici’, Alha rivelato un lutto doloroso che lo ha colpito: la morte del suo amico, ucciso dal: “Mi ha fatto piangere perdere un amico, detto. È andato in clinica per vedere come stava la sua prostata, si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita”. Il legame conera profondo, e Alha ricordato un vecchio episodio: “Romina miche era incinta, ho detto e adesso che facciamo? Lui rispose che avremmo dovuto sposarci. Lui era il mio Virgilio. In quel periodo lavoravo in una catena di montaggio, poi è arrivato il periodo della cassa integrazione e i giorni me li spendevo tutti in musica. Il clan Celentano mi fece un contratto perché interessava la mia voce. Efu di una disponibilità indimenticabile. È sempre ...