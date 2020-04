Coronavirus, Al Bano: “E’ morto Mariano, l’amico che mi disse di sposare Romina” (Di venerdì 17 aprile 2020) Intervistato da Radio2 per la trasmissione ‘I Lunatici’, Al Bano ha rivelato un lutto doloroso che lo ha colpito: la morte del suo amico Mariano, ucciso dal Coronavirus: “Mi ha fatto piangere perdere un amico, detto Mariano. È andato in clinica per vedere come stava la sua prostata, si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita”. Il legame con Mariano era profondo, e Al Bano ha ricordato un vecchio episodio: “Romina mi disse che era incinta, ho detto e adesso che facciamo? Lui rispose che avremmo dovuto sposarci. Lui era il mio Virgilio. In quel periodo lavoravo in una catena di montaggio, poi è arrivato il periodo della cassa integrazione e i giorni me li spendevo tutti in musica. Il clan Celentano mi fece un contratto perché interessava la mia voce. E Mariano fu di una disponibilità indimenticabile. È sempre ... Leggi su tvzap.kataweb Uno Mattina in Famiglia - Albano Carrisi svela di preparare una bara per il coronavirus

Albano coronavirus ko : “Sto preparando una bara” | La dichiarazione choc

Al Bano | Morto un amico per coronavirus | “Mi ha fatto piangere” (Di venerdì 17 aprile 2020) Intervistato da Radio2 per la trasmissione ‘I Lunatici’, Alha rivelato un lutto doloroso che lo ha colpito: la morte del suo amico, ucciso dal: “Mi ha fatto piangere perdere un amico, detto. È andato in clinica per vedere come stava la sua prostata, si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita”. Il legame conera profondo, e Alha ricordato un vecchio episodio: “Romina miche era incinta, ho detto e adesso che facciamo? Lui rispose che avremmo dovuto sposarci. Lui era il mio Virgilio. In quel periodo lavoravo in una catena di montaggio, poi è arrivato il periodo della cassa integrazione e i giorni me li spendevo tutti in musica. Il clan Celentano mi fece un contratto perché interessava la mia voce. Efu di una disponibilità indimenticabile. È sempre ...

repubblica : Sorpresa per medici e infermieri: Al Bano canta 'Felicità' in strada - infoitcultura : Al Bano | Morto un amico per coronavirus | “Mi ha fatto piangere” - Portinaio : Le disgrazie non vengono mai da sole. ?? #17aprile #riapertura #covid19 #coronavirus #iorestoacasa #albano… - PaoloGrazioso : RT @sciolti_cani: Ci è andata bene che Al Bano abbia cantato Felicità davanti all'ospedale. Poteva intonare una versione da brividi di Pand… - Noovyis : (Lutto per Al Bano: ancora coronavirus. Il cantante sotto choc per la perdita inaspettata) Playhitmusic -… -