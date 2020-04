Coronavirus | a volte basta poco per scoprire l’invincibilità della vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Stamattina sono arrivate. Prima una, poi tre, poi cinque… le ho viste planare sul prato fiorito selvaticamente ma con molti fiori gialli e poi innalzarsi veloci verso l’alto. Le rondini le ho cercate molto in questi giorni passati sul balcone. Non c’erano. Oggi sono arrivate. Mi sono chiesto se già prima svolazzassero a mia insaputa sul cielopiazza con i loro inconfondibili rumori da stormo, tipicistagione. Ma a questo non posso dare risposta, perché non vado in piazza da più di un mese. Quando le ho viste mi sono ricordato del Movimento delle rondini, che fondai prima del 2000 con altri connazionali in Svizzera, in primis Paolo Vendola che per primo suggerì questa denominazione dicendo: “gli italiani all’estero sono come le rondini, migrano in continuazione e non riescono a capire dove abbiano il loro nido. Vanno, ...