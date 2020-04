Coronavirus | a Novate Milanese i morti adesso sono 10

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 17 aprile 2020) A, come in molti altri comuni della zona, il virus non si ferma ancora e continua a mietere vittime, seppure a un ritmo meno forsennato. E’ di poco fa la notizia che isi deceduti per Covid hanno raggiunto la doppia cifra, passando da un numero totale di 9 a 10.invece 73 … L'articolo, a10 proviene da Il Notiziario.