Coronavirus: +20% di decessi dal 1° marzo al 4 aprile rispetto al periodo 2015/19, record a Bergamo [DATI e DETTAGLI] (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Coronavirus ha avuto effetto anche sui dati Istat sul totale dei decessi, in particolare nei Comuni più colpiti dall’epidemia. Nell’ultimo aggiornamento, eseguito su un campione di 1.689 Comuni, l’Istituto prende in considerazione il numero di morti tra il 1 marzo e il 4 aprile scorsi con lo stesso periodo dello scorso anno. Tra i Comuni maggiori, in particolare, in testa a questa triste classifica c’è Bergamo, che segna un +382,8% di decessi, seguono Crema (+322%) e Piacenza (+309,1%). L’Istat ha inoltre rilevato un “aumento dei morti pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019“, nell’aggiornamento dei dati “anticipatori parziali relativi a una lista di comuni che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo possono ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - bollettino Italia : 152.271 casi - 19.468 morti (+619) - 32.564 guariti (+2079)

Il Coronavirus ha avuto effetto anche sui dati Istat sul totale dei decessi, in particolare nei Comuni più colpiti dall'epidemia. Nell'ultimo aggiornamento, eseguito su un campione di 1.689 Comuni, l'Istituto prende in considerazione il numero di morti tra il 1 marzo e il 4 aprile scorsi con lo stesso periodo dello scorso anno. Tra i Comuni maggiori, in particolare, in testa a questa triste classifica c'è Bergamo, che segna un +382,8% di decessi, seguono Crema (+322%) e Piacenza (+309,1%). L'Istat ha inoltre rilevato un "aumento dei morti pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019", nell'aggiornamento dei dati "anticipatori parziali relativi a una lista di comuni che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo possono ...

Le nostre aziende hanno pensato ben prima del coronavirus alla sicurezza e al benessere dei lavoratori ... In poche settimane ne abbiamo aggiunti 18 e adesso siamo a 20. Abbiamo comparato 12 ...

Con FTTC si arriva fino a 100/200 Megabit in download mentre con ADSL fino a 20 Megabit al secondo. Per tutte le tecnologie l’accesso alla ... Per il mese di aprile, a causa dell’emergenza di ...

