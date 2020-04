Coronavirus | 2 563 guariti in un solo giorno | è record

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 17 aprile 2020), il bilancio di venerdì 17 aprile 2020. Il trend si conferma in calo.di. ROMA –, il bilancio di venerdì 17 aprile 2020. Ritorna il consueto appuntamento con la conferenza stampa della Protezione Civile per aggiornare i numeri del. Il trend generale si conferma stabile anche se la curva dei contagiati è in calo per quanto riguarda gli attualmente positivi., il bilancio di venerdì 17 aprile 2020 Il bilancio complessivo delle ultime 24 ore è stato 3.493. Un numero leggermente più basso rispetto a giovedì 16 nonostante un incremento importante die di decessi. Il motivo di questa decrescita è dovuto al crollo degli attualmente positivi che in unsono stati 355, numero al limite da inizio epidemia. In questa giornata è stato fissato ...