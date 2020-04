Coronavirus, 100 giri in giardino per beneficenza: l’impresa del centenario (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Coronavirus è una pandemia globale ma oltre alla tragedia delle migliaia di morti ci sono anche delle storie di generosità e solidarietà. Una di queste arriva dall’Inghilterra, anch’essa flagellata dall’epidemia e che ha visto il premier Boris Johnson ammalarsi e poi venir dimesso dall’ospedale. A pochi km da Londra, un anziano di 99 anni è riuscito a raccogliere un ingente somma di denaro per aiutare la sanità nazionale grazie ad una sfida lanciata online. Una raccolta fondi per il sistema sanitario nazionale inglese Tom Moore, veterano di guerra di Marston Moreteyene, un paesino a 60 km di Londra, è riuscito in un’impresa straordinaria. L’ex capitano per ringraziare il sistema sanitario nazionale britannico ha deciso di dare il suo contributo nella lotta al Coronavirus. I medici lo hanno rimesso ... Leggi su thesocialpost Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti : più di 100 preti morti per covid-19

Coronavirus : Lombardia chiede a governo 100 euro a bimbo a sostegno infanzia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 100 Coronavirus: 100 euro di bonus ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati Stretto web Francavilla Fontana. Sorpreso mentre estirpa 100 paletti in ferro per uso agricolo, arrestato.

Coronavirus, la Spagna sfiora i 20mila morti. La Cina ritocca il numero di vittime: sono 1.290 in più

Coronavirus, la Cina ha rivisto, a sorpresa ... Torna inoltre a salire il picco delle vittime anche in Gran Bretagna con 861 nelle ultime 24 ore e con i casi che hanno superato quota 100.000. Non è ...

