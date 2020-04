Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 172mila casi positivi (Di venerdì 17 aprile 2020) Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si è presentato nella consueta conferenza stampa giornaliera per comunicare un aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 172.434 che sono così ripartiti: 106.692 ammalati, 42.727 guariti, 22.745 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (17 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 172.434 (oggi 3.493): 106.692 ammalati, 42.727 guariti, 22.745 morti TOTALE malati: 106.962 (oggi 355) di cui: 2.812 in terapia intensiva, 25.786 ricoverati con sintomi, 78.364 in isolamento domiciliare. TOTALE morti: 22.745 (oggi 575) TOTALE guariti: 42.727 (oggi 2563) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per ... Leggi su oasport Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Contagiati coronavirus Coronavirus in Italia: contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus a Bergamo, «Dopo il Covid il Papa Giovanni è sicuro», raddoppiano gli interventi chirurgici

L’avamposto italiano contro il coronavirus, l’ospedale Papa Giovanni XXIII ... non ha problemi legati ai pazienti contagiati e curati nell’ultimo periodo. Anzi, proprio in base a quell’esperienza e ...

Coronavirus, positivo un cittadino di Mongiuffi Melia che si trovava in una casa di cura

Un cittadino di Mongiuffi Melia è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un uomo che si trovava ricoverato alla ... la cui apertura è obbligatoria nel caso di cittadini contagiati, per ...

